Taksici Cinayetinde İtiraz Kararı Reddedildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 1 Şubat tarihinde, saat 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu olan Delil Aysal, evli ve iki çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye bindi. Aysal, bir süre taksiyi farklı adreslerde dolaştırdıktan sonra ineceğini ifade ederek cebinden para alır gibi davrandı ve yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş ederek taksici Erge’yi yaraladı.

SALDIRI VE KAÇIŞ

Aynı zamanda Aysal, taksiyi ve şoförün cebini karıştırmaya başladı. Oğuz Erge’nin kulaklığı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine hızlıca ulaştı ve Oğuz Erge’yi ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Tüm tedavi çabalarına rağmen Erge kurtarılamadı.

SAVCILIK VE TUTUKLAMA

Polis, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı ve taksinin içindeki kamera görüntülerinin yanı sıra bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasını inceledi. Toplamda 110 saatlik görüntü incelenerek, şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Aysal, olayın ertesi günü saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olay anını kaydeden araç kamerası görüntülerinde, Delil Aysal’ın cebinden para çıkarır gibi yaparak tabancayla ateş ettiği, vurduğu taksi şoförü Erge’nin yan koltuğa devrilip hareketsiz kaldığı görüldü. Ayrıca Aysal’ın vurduğu Oğuz Erge’ye tokat atıp, taksi ve üzerinde bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı anlar da kaydedildi.