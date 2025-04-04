Taksici Kadına Saldırdı, Yakalandı!

BİR KADINA SALDIRI OLDU

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, taksi şoförünün bir kadın yolcuya saldırdığı olayı ortaya çıktı. Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde taksiye binen iki kadın ile taksi şoförü arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İddiaya göre, yolculardan birinin küfür etmesiyle tartışma hızla büyüdü. Taksi şoförü, ön koltuktaki kadına tokat attıktan sonra saçını çekerek kadınları taksiden indirdi. Söz konusu saldırı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntülerin ardından polis ekipleri hemen harekete geçti.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheli taksi sürücüsü M.D.’yi tespit etti ve yakaladı. M.D., kasten yaralama ve tehdit suçları nedeniyle adliyeye sevk edildi. Bu olay, toplumda kadınlara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme getirdi.