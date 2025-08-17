Taksici Kaya’nın cenazesi aileye teslim edildi

SEFER KAYA’NIN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

EYÜPSULTAN’da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler tamamlandıktan sonra ailesine verildi. Kaya’nın taksicilik yapan ağabeyi, “Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor” şeklinde konuştu.

OLAYIN DETAYLARI VE SALDIRI

Olay, dün gece saat 22.00 civarında Kemerburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Sefer Kaya, kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı’na geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Silahlı saldırının ardından taksi şoförü kanlar içinde kalırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yaralıya yardım etmeye çalışırken, diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Sefer Kaya’ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Kaya hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na götürülen cenaze, resmi işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Cenazenin Hadımköy’deki Deliklikaya Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

AĞABEYİNİN TEPKİLERİ

Sefer Kaya’nın taksicilik yapan ağabeyi Sinan Kaya, “İki kardeş el ele verdik, omuz omuza verdik. Bütün rüzgarlar karşımıza aldı. Gece demeden, gündüz demeden çalıştık. Tabii herkesin olduğu gibi maddi sıkıntılar bizde de vardı. Önemli değil. Omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konum paylaşıyorum. O tehlikeli bir yere giderse canlı konum paylaşıyor. Her gün sabah evimizden çıkarken, diğer taksicilerin de yaptığı gibi helallik istiyoruz. Akşam gelmeyecek gibi hareket ediyoruz. Abim de ben de çocuklarımızın gözüne baktığımız zaman akşam bir daha gelmeyecek gibi gidiyoruz evimizden. Bu taksici ölümlerine neden bir son verilmiyor? Bu bizim kaderimiz mi? Yıllarca oda başkanları neden sesini çıkartmıyor? Kabin istedik, yok. Panik butonu yarım yamalak taksilerde var. İstanbul’da var 30 bin tane taksi. Belki 2 bin tanesinde panik butonu var. Biz kefenimizle evimizden çıkıyoruz. Çok şey istemiyoruz. Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor. Mesele para değil aslında. Giden bir can oldu” ifadelerini kullandı.