Taksici M.D. Bıçakla Yaralandı, Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Kayseri’de, H.Ş. isimli bir kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi’nde, saat 19.00 civarında, taksi durağında gerçekleşti. M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Kısa bir süre içerisinde büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş durumda.

BİR KAVGA DÖNÜŞÜMÜ

Kavga sırasında H.Ş., taksici M.D.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine, olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı M.D., hemen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

TUTUKLAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından H.Ş. isimli şüpheli kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar hızla başlatıldı.