Taksici Sefer Kaya, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

SEFER KAYA’YA YAPILAN SALDIRI

Eyüpsultan’da, taksici Sefer Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Meslektaşlarının bu üzücü haberini alması üzerine, taksiciler konvoy oluşturarak önce hastaneye ardından da olay yerine giderek basın açıklaması yaptı. Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, Sefer Kaya, 34 TBC 07 plakalı taksisiyle Selanik Bulvarı’na geldiği esnada, bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının hemen ardından, taksi şoförü Kaya kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheliler hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, bir yandan yardım etmeye çalışırken diğer yandan da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı taksi şoförü Kaya’ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen, Sefer Kaya hayatını kaybetti. Polis, saldırının gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir çalışma yaptı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasının sonucunda olayla ilgili olduğu düşünülen bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş bir soruşturma devam ediyor.

TAXİCİLERDEN DUA VE AÇIKLAMA

Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler, gece saatlerinde hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplandıktan sonra konvoy halinde olayı gerçekleştiren yere hareket ettiler. Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar, “Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Lütfen kurum başkanları. Kurum sorumluları, verdiğimiz dilekçeleri ve sözlü olarak dile getirdiğimiz konuları dikkate alın. Takside çalışan hiçbir şahsın can ve mal güvenliği yoktur. Bu güvenliğin sağlanması için ivedi bir şekilde çözüm üretmek sizin elinizde. Biz bu çözümü üretemiyoruz çünkü kurumlar sizlersiniz. Bugünden itibaren sesimizi duyun. Bugün Sefer arkadaşımız, yarın başka bir arkadaşımız, evlerimizden biz helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun” dedi. Açıklamanın akabinde Kuran-ı Kerim okuyan taksiciler, dua ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.