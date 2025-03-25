Taksici Soyguncusu Ve Eşi Yakalandı

İZMİR’DE GASP OLAYI

İzmir’de meydana gelen bir olayda, müşteri kılığına giren bir kişi taksi sürücüsüne saldırarak gasbediyor. Şüpheli, bu suçta kendisine yardım eden eşiyle birlikte bir otel odasında yakalanıyor. Yapılan aramada, gasbedilen paraların yanı sıra uyuşturucu maddeler de ele geçiriliyor. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesinin Eşrefpaşa semtinde yaşanıyor. Şüpheli, T.Ç. isimli kişi, Tayfun Özişçiler isimli 55 yaşındaki taksi sürücüsünün aracına binerek bayraklı’ya gitmek istediğini söylüyor. Ardından, tabancasını çıkartarak sürücünün başına dayayıp tüm paralarını talep ediyor.

GASP ANLARI KAMERADA

Özişçiler, tüm hasılatını teslim ederken saldırgan, diğer paraları da almak için yanına gelmek üzere araçtan iniyor. Ancak, bu esnada Özişçiler araç kapısını kilitleyerek kaçıyor. Taksinin kamerası, olay anını kaydediyor; görüntülerde saldırganın araca bindiği ve sürücünün korkuyla itiraz ettiği anlar yer alıyor. Saldırganın “çocuğum için yapıyorum” şeklinde bir açıklama yapması ve sürücünün “yeni başladım işe, bu kadar param var” diyerek teslim olması kayıtlara yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kamera kayıtlarını inceledi ve T.Ç. isimli şüphelinin eşi İ.G.Ç. ile birlikte gerçekleştirdiğini belirledi. Yürütülen takip sonucunda, şüphelilerin bir otel odasında olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi ve kıskıvrak yakalandılar.

ELE GEÇİRİLENLER

Otel odasında yapılan aramada, taksi sürücüsünden gasbedilen 2 bin lira nakit para ve çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.