Taksici, Tartışma Sonucu Bıçaklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocasinan ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’nde bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak ağır yaralıyor. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

M.D.’NİN DURUMU VE ŞÜPHELİ KAÇIŞI

M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen M.D. hayatını kaybediyor. Olayın ardından şüpheli H.Ş. kaçarken, kaçan kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılıyor.

