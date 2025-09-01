Taksici, Tartıştığı Kişiyi Bıçakladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Kocasinan ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Doğu Garajı Kümeevleri’nde yer alan bir taksi durağında meydana geliyor. Burada, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başlıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı bir kavga haline geliyor. Bu kargaşada H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak ciddi yaralıyor. Çevrede bulunan kişilerin durumu bildirmesi üzerine hem polis hem de sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

Hastaneye kaldırılan M.D., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınıyor. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen M.D. hayatını kaybediyor. Olay sonrası H.Ş.’nin yakalanması için bir araştırma başlatılıyor.