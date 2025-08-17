Taksicilikte Tehlikeyi Yaşıyoruz, Helallik İstiyoruz

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Eyüpsultan’da bir taksicinin öldürülmesi üzerine ortaya çıkan durum, derin endişeleri beraberinde getiriyor. Gece saatlerinde Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda gerçekleşen olayda, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya (32) bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Kaya’ya 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun aciliyeti üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalelere rağmen, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Sefer Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Olayın hemen ardından kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Firari şahıs, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalanmayı başardı. Sefer Kaya’nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yaklaşık 2 yıldır taksicilik yaptığı öğrenilen Kaya’nın, önceki dönemlerde tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği ve olay günü uzun bir aradan sonra gece çalışmaya çıktığı ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN ACI AÇIKLAMALARI

Sefer Kaya ile birlikte taksicilik yapan kardeşi Sinan Kaya, yaşanan bu olaya dair duygularını paylaşarak, “Abim gibi ben de taksicilik yapıyorum. 2 kardeş el ele omuz omuza verdik. Gece demeden gündüz demeden çalıştık. Maddi sıkıntılar bizlerde de vardı. Abimle omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konum paylaşıyordum. O tehlikeli bir yere giderse bana canlı konum paylaşıyordu. Biz her sabah evden çıkarken diğer taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıp helallik istiyoruz. Evden çıkarken akşam gelmeyecek gibi çıkıyoruz. Abim ve ben de çocuklarımızın gözlerine bakarken akşam bir daha gelmeyecek gibi bakıyoruz. Abimin son helalliği oldu, son gidişi oldu. Bu taksici ölümlerine neden bir çözüm bulunmuyor. Kabin istedik yok, panik butonu yarım yamalak var. Biz kefenimizle evden çıkıyoruz. Bizler çok şey istemiyoruz” şeklinde konuştu.