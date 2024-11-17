Taksicinin Lastiklerini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.15 sularında Cihangir Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir kişi lokantaya geldi ve içeride yemek yiyen bir taksi şoförüne, onu gideceği yere götürmesini rica etti. Alkollü olduğu tahmin edilen şüpheli, taksi şoförünün “yemek yiyoruz, bitince götürürüm” yanıtını alınca sinirlendi.

TEHDİT TELEFONU

İddiaya göre, öfkelenen şüpheli birini arayarak “herkese topla konum atıyorum, gelin burayı patlatacağız” diyerek tehditler savurdu. O esnada yemeğini tamamlayan taksi şoförü araca bindiğinde, cebinden bir çakı çıkaran şüpheli, taksinin lastiğini bıçakladı. Yaşanan arbede sonrasında şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Yaşanan bu olayların tamamı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından, lastikleri bıçaklayan şüpheli yakalanarak tutuklandı.