Taksiciye Saldıran Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ANI

29 Kasım’da saat 00.00 sularında meydana gelen olay, Şehzadeler ilçesindeki bir taksi durağında başladı. Emirhan Ünlüer, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi’ne gitmek için Hakan Paktan’ın kullandığı taksiye bindi. Varış noktasına ulaşmalarının ardından taksici Paktan, Emirhan Ünlüer’e ücretin ne kadar olduğunu söyledi. Ünlüer, ödemeyi kartla yapmak istediğini belirtti ve pos cihazını istedi.

BOĞUŞMA ANLARI VE KAÇIŞ

Taksici Paktan, pos cihazına ücreti yazarken, Emirhan Ünlüer belindeki bıçağı çıkararak şoförün göğsüne doğru saldırıda bulundu. Hızla bıçağın keskin ucunu yakalayan Paktan, bir süre takside Ünlüer ile mücadele etti. Bu süreçte taksici, emniyet kemerini çözüp aracı terk etti. Emirhan Ünlüer ise olay yerinden hızla kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ünlüer, mahkemeye çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan, yaşanan bu olayı ardından mesleğini bıraktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE YENİDEN GÖZALTINA ALINMA

Araç içine ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Emirhan Ünlüer hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ünlüer’i tekrar gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Burada çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ünlüer, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanacak. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava süreci başlayacaktır.