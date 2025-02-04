Taksiciyi Gasbetmeye Çalışan Sanıktan Savunma

OLAYIN DETAYLARI

Manisa’da Hakan Paktan’ı (49) bıçakla gasbetmeye çalışan ve tutuklanan Emirhan Ünlüer (18), ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Ünlüer, mahkemedeki ifadesinde 14 yaşından beri uyuşturucu kullandığını, olay günü bir kafede otururken arkadaşının kahvesine gizlice uyuşturucu madde eklediğini iddia ederek, “Olay gününü hiç hatırlamıyorum. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı” dedi. Olay, 29 Kasım’da saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Şehzadeler ilçesindeki bir taksi durağında Emirhan Ünlüer, Hakan Paktan’ın kullandığı araca binerek Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi’ne gitmek istedi. Taksi ücretini kartla ödeyeceğini söyleyerek pos cihazını isteyen Emirhan Ünlüer, bu sırada belinden çıkardığı bıçağı taksici Paktan’a doğrulttu.

OLAY ANI

Refleks göstererek bıçağın keskin kısmını elinden tutan Paktan, bir süre taksi içinde Ünlüer ile mücadele etti. Boğuşma sonucunda emniyet kemerini çıkaran Paktan, aracı terk etti. Emirhan Ünlüer ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Emirhan Ünlüer’i yakalayarak, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Olay sonrası sol elinden yaralanan Hakan Paktan, yaşanan olayın ardından mesleğini bıraktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE İKİNCİ GÖZALTINA ALMA

Araç içi güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla Emirhan Ünlüer hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis, Ünlüer’i tekrar gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Emirhan Ünlüer, yapılan duruşmada tutuklandı ve hakkında “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. Bugün Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Ünlüer, 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını ve bir arkadaşının kendisinden habersiz kahvesine uyuşturucu eklediğini yineledi.

HAKİMİN SORULARI

Mahkeme sırasında hakim, Emirhan Ünlüer’e 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığını sordu. Ünlüer, “Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım” şeklinde yanıt verdi. Olay günü yaşananlar hakkında Hakan Paktan, taksiye bindikten sonra bıçaklandığını belirterek, kolundaki bandajı gösterdi. Paktan, “Eğer bıçağı tutmasaydım bugün burada olmazdım. Taksime alkol ve uyuşturucu kullanan kişiler de binebiliyor. Ancak, şahsın davranışları uyuşturucu etkisindeymiş gibi değildi. Gayet normal bir şekilde konuşuyordu” dedi ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN KARAR

Mahkeme heyeti, Emirhan Ünlüer’in daha önceki tedavi süreçlerine ilişkin dosyanın Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden talep edilmesi gerektiğine karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 18 Mart’a ertelendi. (DHA)