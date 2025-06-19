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Takside Yangın Çıktı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

TAKSİDE YANGIN ANLARI VE TRAFİK SORUNU

Bugün FATİH’te motor bölümünde yangın çıkan bir taksi, büyük bir alevle yandı. Yangın anları, çevredeki insanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Olay, Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ VE TRAFİK YUVAŞLAMASI

Cadde üzerinde seyreden 34 TFV 87 plakalı taksinin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Taksinin içindekiler, araçtan inerek güvenli bir şekilde uzaklaştı. Ancak, aracın yolun orta şeridinde yanması nedeniyle caddede ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşandı. Yangın, çevredekilerin yardımıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda, taksinin yandığı o anlar, caddeden geçen başka araçlardaki kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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