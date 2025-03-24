Taksiden Uyuşturucu Çıktı: 2 Tutuklama

GECE BEKÇİLERİ VE TRAFİK EKİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri ile trafik ekibi, mahalle ve sokaklarda gerçekleştirdikleri devriyeler sırasında durdurdukları ticari taksinin içinde uyuşturucu maddeler buldu. Yapılan aramalarda 4 gram kannaboid ile 15,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişinin aranmasının olduğu da tespit edildi.

ŞÜPHELİ TAKSİ DURDURULDU

Emniyet ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri civarında durumlarından şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu. Araçta bulunan A.Ö. ve F.S. isimli şahıslar hakkında yapılan incelemelerde A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMA VE ÖNCEKİ OPERASYONLAR

Gözaltına alınan iki kişi, cezaevine teslim edildi. Gece bekçilerinin daha önceki devriyelerinde de şüpheli şahısların kontrolü sırasında toplam 25 gram sentetik kannaboid elde edildiği bildirildi. Bu operasyonlar, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.