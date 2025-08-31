Taksim’de 8 Trans, 1 Adamı Darp Etti

TAKSİM’DE SOKAK SALDIRISI

İstanbul’un Taksim bölgesinde, bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 8 transın sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan anlar anbean kameralara yansırken, translardan birinin saldırdıkları şahıs için “Ortaya alın” şeklinde talimat verdiği duyuldu. Olay, Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz akşam saatlerinde gerçekleşti.

GRUPSAL SALDIRI VE ARBEDE ANLARI

Sokakta yürüyen bir erkek, ani bir saldırıya maruz kaldı ve bu duruma ne olduğunu anlayamadan kaçmaya çalıştı. Ancak grubun sopalarla yaptığı saldırıya karşılık verme çabaları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kameraya alındı. Saldırı sırasında grubun, aralarına aldıkları kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla sert bir şekilde dövdüğü görüldü. O sırada birinin “Ortaya alın” diyerek grup arkadaşlarına talimat verdiği net bir şekilde duyuldu.

UYGULAMAYA GİREN MÜDAHALELER

Yaşanan arbede sırasında bir dükkanın dış kısmındaki masa devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederek durumu yatıştırmaya çalıştı. Darp edilen adam, kalabalığın arasında hayatta kalmaya çalışarak daha sonra olay yerinden uzaklaştı.