Taksim’de Aile Olayı Yaşandı

OLAYIN GÜNDEME GELİŞİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak’taki Grand Sami Otel’de 22 Ağustos 2025 tarihinde tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile akşam saatlerinde Taksim’e gitmişti. Baba ve oğulları gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri döndü. Ancak sabah saatlerinde Hollandalı aileden gelen sesler dikkat çekti. Otel çalışanları, odalarına girdiklerinde çocukları yerde hareketsiz buldu, baba Mohammed Ajoeb ise fenalık geçirmişti. Ne yazık ki iki çocuk hayata veda etti, baba ise hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Yaşanan olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri, ailelerin yemek yedikleri işletmeleri belirlemek için çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından, Beyoğlu’nda yemek yedikleri iki işletmenin sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Numuneler ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. E.K., ev hapsi şartıyla, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.