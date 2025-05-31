Taksim’de Güvenlik Önlemleri Alındı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Gezi Parkı olaylarının yıldönümü dolayısıyla Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Anıtı ve çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Ayrıca, meydana ulaşan metro seferleri saat 15.00 itibariyle durduruluyor.

BARIYERLERİN ALTINDAN GEÇİŞLER GÖRÜNTÜLENDİ

Buna ek olarak, bazı su satan çocukların demir bariyerlerin altından geçerek alan içerisinde ilerledikleri anlar ise kameraya yansıdı. Alandaki güvenlik önlemleri, olayların yıl dönümünde herhangi bir olumsuz durumu önlemek amacıyla artırıldı.