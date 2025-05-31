Taksim’de İzinsiz Eylem Gerçekleşti

İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Beyoğlu’nda Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde eylem yapmak isteyen grup, Taksim’de sokak aralarında toplandı. Gösterinin izinsiz olması nedeniyle polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Gezi Parkı olaylarının 12. yıl dönümü sebebiyle Taksim’de toplanan grup, güvenlik önlemleri çerçevesinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkışlara izin verilmedi.

EYLEMCİLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Eylemcilerin çoğunluğu, Mis Sokak’ta yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı. Ancak grup içinden bazı kişiler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü.