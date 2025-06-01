Taksim’de İzinsiz Gösteri, Gözaltılar

GEZİ’NİN 12. YIL DÖNÜMÜ EYLEMLERİ

İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın davetiyle gerçekleştirilen Gezi Parkı Olayları’nın 12. yıldönümünü anmak amacıyla bir grup izinsiz bir şekilde toplandı. Basın açıklamasının ardından, yüksek güvenlik önlemleri altında izinsiz gösteri yapan bazı kişiler gözaltına alındı.

POLİS SALDIRISI VE GÖZALTILAR

Taksim İstiklal Caddesi çevresinde gün boyunca polis barikatlarının bulunması sebebiyle saat 19.00 civarında Gezi Parkı Olayları’nın 12. yıldönümü için Mis Sokak’ta bir araya gelen grup, sloganlar atarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından polisler, grup üzerinde abluka kurarak içlerinden bazı kişileri gözaltına almaya başladı.

POLİS OTOBÜSLERİYLE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan kişiler, alana tipolojiyle getirilen polis otobüslerine bindirilerek emniyete doğru sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gözaltı işlemleri sona erdikten sonra sokaklarda günlük yaşam tekrar normale dönmeye başladı.