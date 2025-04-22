Taksim’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İKİ KİŞİ SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Taksim’de motosikletle gelen iki kişi, iki gece kulübüne silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar olaydan 7 saat sonra Beyoğlu Güven Timleri tarafından Fatih’te yakalandı. Yapılan araştırmalarda, ikiz kardeş oldukları anlaşılan saldırganların, 2024 yılında gittikleri kulüpte 18 kişi tarafından darbedildikleri ve intikam almak amacıyla bu saldırıyı düzenledikleri belirlendi.

Olayın Ayrıntıları ve Güvenlik Önlemleri

Olay, sabah saat 07.30 civarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde yaşandı. Motosikletle gelen iki şüpheliden biri, silahını çıkararak bitişik konumdaki iki gece kulübüne ateş açtı. Saldırının ardından motosikletlerine binen şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda ölü veya yaralı olmaması sevindirici bir durumken, saldırının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Güven Timleri, hemen harekete geçerek sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi’ne kaçtıkları tespit edildi. Ayrıca, geçmişteki bir kavgada yer alan kişilerin motosikletle kaçan saldırganlarla benzerlik taşıdığı belirlendi.

İkiz Kardeşlerin Yakalaması

Güven Timleri, saldırganlarla daha önce darbeden mağdurlar arasında karşılıklı şikayet olduğunu belirledi. Zeyrek Mahallesi’nde bir binada ikamet eden iki şüpheli, olaydan sadece 7 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan ikiz kardeşler, 19 yaşındaki Emre D. ve Rauf D. olarak belirlendi. Ayrıca, olayda kullanılan ruhsatsız silaha da el konuldu.

İtiraflar ve Adli İşlem Süreci

Emniyetteki ifadelerinde, ikiz kardeşler 2024 yılında bir gece kulübüne gitmelerinin ardından hararetli bir tartışmanın meydana geldiğini, yaklaşık 18 kişinin kendilerini dövdüğünü ve dışarı atıldıklarını belirtti. Bunun sonucunda husumet besleyip, saldırıyı gerçekleştirmek üzere plan yaptıklarını ifade ettiler. Poliste toplamda 4 suç kaydı bulunan ikiz kardeşler hakkında “mala zarar verme”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “silahlı tehdit” suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre D. ve Rauf D. adliyeye sevk edildi.