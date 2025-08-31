Taksim’de Sohbetle Gaspla Olay Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Taksim Meydanı’nda yürüyen A.D., sohbet ederken koluna giren bir kadın tarafından gasbedildi. Kadın, cep telefonunu çalıp kaçtıktan sonra A.D. durumu fark etti. Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 02.00’de meydana geldi. Meydanda yürüyen A.D.’nin yanına yaklaşan kadın, sohbet etme bahanesiyle koluna girdiyle birlikte cep telefonunu çalarak yanından uzaklaştı. A.D. durumu anladığında kadın hızla kaçmaya başladı ve ardından bir grup arkadaşının arasına girip olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

A.D.’nin şikayeti sonrası olay yerine intikal eden Beyoğlu Güven Timleri, durumu araştırmaya koyuldu. Elde edilen görüntüler doğrultusunda, şüphelinin 17 yaşındaki Y.A.A.A. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A.A.A., adliyeye sevk edildi. “Gasp-yağma” suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.