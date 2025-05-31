Taksim’de Ulaşım Kısıtlamaları Yapıldı

İSTANBUL’DA ULAŞIMDA KISITLAMALAR

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde akşam saatlerinde yapılması beklenen basın açıklaması nedeniyle Taksim’de toplu ulaşımda bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, 15.00 itibarıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve Taksim-Kabataş Füniküler hattını işletmeye kapattığını duyurdu.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Kamunun güvenliği için alınan bu önlemler hakkında Metro İstanbul, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”