Taksim’de Yumruklu Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GELİŞİMİ VE SALDIRGANIN TUTUKLANMASI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tengioğlu hakkında hazırladığı iddianamede 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İDDİANAMEDEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan sabah 08:30 sıralarında ayrılıp Taksim civarındaki bir otele gittiği, burada kahvaltı ettikten sonra Taksim Meydanı’na doğru yürüdüğü ve Atatürk Kültür Merkezi önünde yaklaşık 2,5-3 saat beklediği aktarıldı.

TÖREN SONRASI YAŞANANLAR

Törenin sona ermesinin ardından şüphelinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alandan çıkışı sırasında yanına yaklaşarak yüzüne tokat atarak yaralamaya neden olduğu belirtildi. Ayrıca, hazırlanan iddianamede şüphelinin herhangi bir suç örgütü ya da terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği açıklandı. Tengioğlu’nun bildirdiği hat üzerine yapılan HTS analizleri ve gerekli incelemeler sonucu herhangi bir iltisak ya da başka eyleme karışan kişi veya kişilere dair bilgi bulunmadığı ifade edildi.

SALDIRGANIN İFADESİ VE TALEP EDİLEN CEZA

İddianamede, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, Taksim Meydanı’nda kalabalığı gördüğünü ve cenaze merasimi olduğunu öğrenerek alana girdiğini söylediği aktarıldı. Saldırgan, olay günü müştekiyi gördüğü anda bir anlık öfkeyle eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. İddianamede, saldırganın 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.