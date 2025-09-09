Taksim’deki CHP Töreninde İlginç An: Özgür Çelik Var, Gürsel Tekin Yok!

CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

CHP’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki anma etkinliğine katıldı. Özel’e, Özgür Çelik de eşlik etti. Anıta çelenk bırakılması sonrası tören tamamlandı.

GÜRSEL TEKİN’İN TÖRENE KATILMAMASI

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, saat 14.00’teki Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki etkinliğe katılacağı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i karşılayacağını açıklamıştı. Fakat Tekin, belirtilen etkinliğe katılmadı. Sabah saatlerinde partinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri içinde Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na giderek çelenk bırakmıştı.

ÇELENK KALDIRILDI

Gürsel Tekin ve ekibi tarafından Cumhuriyet Anıtı’na bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üstündeki CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısının söküldüğü ve anıtın arka tarafına koyulduğu bildirildi. Bu durum, CHP’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında önemli bir gelişme oldu.

CHP BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sarıyer’deki CHP İl Binası önünde partililerin toplanışı devam ediyor. Gürsel Tekin’in beklenildiği bina önünde çok sayıda güvenlik tedbiri alındı. Polis ekipleri de binanın çevresinde hazır bekliyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Burası artık il binamız değil; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çalışma ofisidir. Niye hala polis ablukası sürüyor! Neden seçilmiş parti yöneticilerimizin, meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın girişine izin verilmiyor! Mahkemenin böyle bir kararı yoktur.” ifadelerini kullandı.

ANKARA ZİYARETİ PLANI

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında konuşma yapan Tekin, “Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel’i hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek isterim.” dedi. Ayrıca, “Ben CHP’nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım. Gerçek CHP’lilerin hiçbiri bugün orada yoktu.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

BAHÇELİEVLER’E İCABET, HUKUKİ DURUM

Tekin, binanın Bahçelievler’e taşınmasına ilişkin olarak, “Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler’e ziyarete gidiyorsa biz de icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer’dedir.” şeklinde konuştu.

CHP İÇİNDEKİ GERGİNLİKLER

Gürsel Tekin, mahkeme kararı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek, polis eşliğinde binaya girdi. Bu esnada CHP’nin Sarıyer’deki İl Başkanlığı binası önünde polis barikatı kuruldu. Partililerle polis arasında yaşanan gerginlik sonucunda partinin İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı alındı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Tüm bu gelişmeler sonrası CHP, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldığını duyurdu. 900’ün üzerinde delege imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru yapıldığı bilgisi verildi.