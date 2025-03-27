Taksim Metro ve Füniküler Hattı Kapandı

İSTANBUL’DA METRO VE FÜNİKÜLER HATLARI KAPANDI

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı. Bu kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklandı.

Taksim Metro İstasyonu Kapatıldı

İstanbul Valiliği, dikkat çeken bir açıklama ile Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattının hizmete kapandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, 17.30 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, bir süre boyunca işletmeye kapalı olacak. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.

Gösteri ve Eylem Yasağı Uzatıldı

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından şehirdeki gösteri, eylem ve protestoları 23 Mart tarihine kadar yasaklamıştı. Daha sonra bu yasak, 27 Mart’a kadar uzatıldı. Açıklamada, “İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir” denildi.