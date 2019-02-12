Taksim Meydanı’nda tanzim satışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği tanzim satışlarının Taksim Meydanı’nda başladığını duyurdu.

Ürünleri uygun fiyata aldığını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Taksim Meydanı’nda tanzim satış noktası kuruldu. Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı tarafında oluşturulan tanzim satış noktasına, sabah saatlerinde belediyenin mobil araçlarıyla getirilen ürünler, görevliler tarafından tezgaha titizlikle dizildi.

Tanzim satış kuyruklara neden oldu: ‘İşten izin alarak geldim, saatlerdir bekliyorum, kovulabilirim’

Vatandaşlar ise tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar saat 10:00’da sırayla alışveriş yaptı.

Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ”Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım’a Allah uzun ömürler versin.” dedi.

Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek, ”Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

TRT