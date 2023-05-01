Taksim ve Gezi Parkı’nda güvenlik önlemi

Toplantı ve yürüyüş izni verilmeyen Taksim ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplantı ve yürüyüş izni verilmeyen Taksim ve Gezi Parkı’nda güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi’ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı’na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi’ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi’nde devriye geziyor.

Meydandan Tünel’e kadar İstiklal Caddesi’ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim’e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan’ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy’den Şişli’ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor.

Beşiktaş’taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), Maltepe Etkinlik Alanı’nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe’de Yalı Caddesi’nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor.

Etkinliğin yapılacağı alan da program için hazırlanırken, polis ekipleri burada da güvenlik önlemi aldı.

DİSK’TEN ÇELENK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu.

Çerkezoğlu, yılın 364 günü çalışan işçilerin 1 Mayıs’ta sisteme karşı çıkmak ve gelecek dünya düşlerini ifade etmek için meydanlarda buluştuğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs’ı, Türkiye’de son derece tarihsel bir anda karşıladıklarını dile getiren Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs’ı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’dır. 1976 yılında, ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler’in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs, kitlesel biçimde kutlanmıştır ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’dır. 1977’de onlarca arkadaşımızı kaybettik, yıllarca Taksim’in ve 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Bugün yine 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 2023 1 Mayıs’ı Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak.”

Çerkezoğlu, iki gün önce 1 Mayıs anmasını gerçekleştirdiklerine değinirken, “Şimdi buradan Maltepe Meydanı’na geçeceğiz. İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda ve Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarda, alanlarda buluşacağız. Herkesi bu 1 Mayıs’ta emeğine, geleceğine, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından DİSK heyeti, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı atarak alandan ayrıldı.

HAK-İŞ DE ÇELENK BIRAKTI

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Anıta çelenk bırakan ve grup adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, sağlık, iş, ekmek, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyledi.

İluk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ve yaralandığını belirterek, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonun, deprem bölgesindeki üyeler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek olmak için yardım çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda gelecek ve istikrar için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan İluk, “1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.