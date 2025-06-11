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Taksinin Çarptığı Motosikletli Kurye Yaralandı

SAMSUN’DA KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Samsun’da bir taksinin motosikletli bir kurye ile çarpması sonucu ağır yaralanma gerçekleşti. Kaza, sabah saat 09.30 civarında Çiftlik Mahallesi’nde İsmet Paşa Caddesi ile Dr. Kamil Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

TAKSİ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Alınan bilgilere göre, Bilal D. tarafından kullanılan 55 T 0075 plakalı taksi, bir lokantada kurye olarak görev alan Ertan Ardıç’ın (38) yönetimindeki 40 KG 084 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın sonucu olarak motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ağır yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrol sonrası, Ertan Ardıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi.

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