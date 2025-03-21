Taksit İle Alışveriş Mağdurlarından Suç Duyurusu

FETİH MOBİLYA VE MOTOSİKLET’TEN AÇIKLAMA

Bolu’da taksitli alışveriş yaptıkları sırada icra süreçleri ile mağdur olduklarını ifade eden vatandaşların, savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından, iddiaların merkezindeki Fetih Mobilya ve Motosiklet firması bir açıklama yayınladı. Bolu ve Düzce’de faaliyet gösteren firma, düşük gelirli ailelere yardımcı olmak için 36 ay taksitli bir kampanya başlattı ve bu süreci sosyal medya üzerinden duyurdu. Motosiklet ve ev eşyası gibi ürünleri vatandaşlara, 3 ay sonra ödemeli olarak sunmaya başladı. Bununla birlikte, vatandaşlardan yalnızca firma tarafından verilen taksit kartlarıyla ödeme alındı ve dekont ya da fatura verilmedi. Ancak, düzenli ödemelerinde küçük gecikmeler yaşayan müşteriler, icra ile karşılaşma şoku yaşayarak büyük bir mali baskı ile karşılaştı. Örneğin, taksitli fiyatı 100 bin lira olan motosiklet, icra sonrası talep edilen ek ücretlerle birlikte 300 bin lira seviyesine kadar yükseldi. Borçlarının inkarcısı olmadıklarını vurgulayan mağdurlar, karşılaştıkları rakamlar karşısında son derece şoke olduklarını belirtti. Mağduriyet iddiaları sebebiyle 20’den fazla müşteri, farklı tarihlerde savcılığa başvuruda bulundu.

FİRMADAN SUÇLAMALARA YANIT

Bunun üzerine Fetih Mobilya ve Motosiklet, çeşitli açıklamalarda bulundu. Firmadan yapılan açıklamada, “Dolandırıcılık iddialarını kesinlikle kabul etmemekteyiz. Bizimle herhangi bir sorun yaşayan kişiler, aslında borçlarını ödememektedir ve firmamızın başlattığı yasal işlemler bu nedenle ön plana çıkmaktadır. Bu kötü niyetli kişiler, firmamıza karşı borçlarını ödemeyerek bizi mağdur etmişlerdir. Şunu da belirtmek isteriz ki, firmamız kurumsal bir firma olup, aleyhimizde başlatılan karalama kampanyalarını kesinlikle kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

MÜŞTERİLERİN YANLIŞ DAVRANIŞI

Fetih Mobilya ve Motosiklet, firmalarının zarar uğradığını belirterek, “Müşteriler, borçlarını ödemek yerine sosyal medya ve haber kanalları üzerinden borçlarını sildirmek için çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Gerçekte, borçlarının varlığını kendi paylaşımları ve videolarında kendileri ifade ediyor. Biz firma olarak tüm yasal süreçleri başlatmış durumdayız. Dolayısıyla, firmamızı karalamaya çalışan kişiler ve bu kişilerin haklarında yapılacak adli işlemler sonucunda, birçok taksitli alışveriş firmalarından ürün alıp ödemelerini yapmadıkları anlaşılacaktır. Borçlarını ödemedikleri ve firmaları zarara uğrattıkları kesinleşecektir.” açıklamalarında bulundu.