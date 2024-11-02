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Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlendi

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MÜCBİR SEBEP HALİNİN DEVAM ETMESİ

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep durumu, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanları kapsıyor. Bu mücbir sebep durumunun süresi içinde taksit ödemelerinin yeniden belirlenmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TAKSİTLERDE UZATMA UYGULAMASI

Yayımlanan karara göre; söz konusu bölgelerdeki dairelere borçlu olanların, yalnızca bu yerlerdeki dairelerle ilgili olarak, belirtilen kanunlar çerçevesinde 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihlerinde ödenmesi gereken taksitlerin ilk ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ay içerisinde yeniden belirleniyor. Ayrıca, sonraki taksitlerin ödeme tarihleri de bu ayı takip eden aylık dönemler içerisinde azami 12 ay olacak şekilde uzatıldı.

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