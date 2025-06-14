Takviye Ekipler Gönderildi Yangın İçin

ORGANİZE MÜDAHALE

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangınına takviye ekipler gönderildi. Yangına müdahalede, 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer görev alıyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN BOŞALTMA

Rüzgarın etkisiyle alevler, Gerenköy Mahallesi yönünde ilerleme kaydetti. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı ve bazı evlere sıçradı. Bu nedenle, mahallenin girişindeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesi engellendi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda yangının sürdüğü bildiriliyor.

ZARAR GÖREN EVLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, “Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun” şeklinde açıklamalarda bulundu.