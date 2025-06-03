Talas Belediyesi Çevre Bilincini Artırdı

ETKİNLİK ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle çevre bilincine dikkat çekiyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda gerçekleştirilen programda, çevre ve geri dönüşüm temalı sergi ile el sanatları ürünleri sergilendi. Etkinlik çerçevesinde, Talas’taki 23 okulun katkısıyla hazırlanan “Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi” açıldı. Öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği projeler ve geri dönüşüm odaklı çalışmalara yer verildi.

EL SANATLARI VE ORTAK PROJELER SERGİLENDİ

Aynı alanda, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca geliştirdiği el emeği ürünlerin bulunduğu yıl sonu sergisi de sanatseverlerle buluştu. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu etkinliklerin çevre bilinci oluşturma konusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Osmanlı Kültür Sokağı’nda Çanakkale Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi gibi bir çevre müzesi açacaklarını kaydeden Yalçın, “Burada çocuklarımız çevreyle alakalı eğitimlerine bir müze havası içerisinde devam edecekler.” dedi.

GELECEKTEKİ PROJELER

Temmuz ayının üçüncü haftasında Talas’ın en büyük parkı olan 100 bin metrekare alanda yapılan millet bahçesinin açılışını planladıklarını belirten Yalçın, “İçinde 4 okul da bulunuyor. Yani eğitimle iç içe oldu.” ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise her stantta okulların geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği ürünlerin sergilendiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in katılımıyla serginin açılışı gerçekleşti.