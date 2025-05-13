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Talas Belediyesi, Sivrisinek İlaçlamasına Başladı

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Talas Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ve diğer haşerelerin popülasyonunun artmasını engellemek amacıyla ilaçlama faaliyetlerine hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında sivrisineklerin yoğunlaşmasını önlemek için larva dönemini hedef alan “larvasit biyosidal ilaçlama” yöntemi tercih ediliyor.

ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Sivrisineklerin ürediği alanlar olarak bilinen metruk yapılar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları, su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama işlemi gerçekleştiriliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili olarak “Yaz ayları gelmeden vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaması için erken tedbirlerimizi alıyoruz. Larva döneminde yapılan bu ilaçlamalarla sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Talas’ta yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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