Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

YANGININ ÇIKTIĞI BİNA VE OLAY YERİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 14 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın meydana geldi. Yangın çıktığı sırada, binada bulunan çoğunluğu çocuk olmak üzere toplamda 30 kişi, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın esnasında 8 kişi hastaneye götürüldü. Olay, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde yaşandı. Yangının çıkmasının ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

TAAHHÜT VE TAHLIYE ÇALIŞMALARI

Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle yoğun dumandan etkilenip evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, yardım talep etti. İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan çıkarmaya odaklandı. Aşağıda bekleyen aileler, çocuklarına kavuştuklarında duygusal anlar yaşadı. Yangınla mücadelede bir itfaiye eri, 14’üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa da taktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILANLAR

Yangın sırasında binada mahsur kalan ve tahliye edilen 30 kişiden 8’i, sağlık tedavisi için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında yaşananlar, hem ekiplerin profesyonelliğini hem de ailelerin endişesini gözler önüne serdi.