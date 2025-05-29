Talas’ta Akaryakıt Görevliye Saldırı

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevliyi döverek hastanelik eden üç kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayda, servis şoförü A.G. geri manevra yaptığı esnada, müşteriye çarpmak üzereyken uyarıldı. Bu uyarıya tepki gösteren A.G., müşteriye hakaret etti ve akaryakıt istasyonunda çalışan B.G. isimli kadına ve pompa görevlisi A.M.’ye de hakaretler yağdırdı.

DARBE VE YARALANMA OLAYI

Görevli personelin uyarılarına rağmen hakaret ve tehditlerine devam eden A.G., daha sonra yakını ile birlikte benzinliğe geri döndü ve B.G.’yi darbetmeye çalıştı. Bu sırada, kavgayı ayırmaya çalışan pompa görevlisi A.M.’ye saldırdılar. Olayın ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. A.M., yüzüne aldığı darbelerle yaralandı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A. (25) isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.