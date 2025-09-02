Talas’ta Bınanın Görevlisi B.A. Öldürüldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde, bina görevlisi B.A. (38), tartıştığı bir şahıs tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği an, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde yaşanan bu üzücü olayda, bina sakini B.B. ile bina görevlisi arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda B.B., eline aldığı ekmek bıçağıyla bina görevlisi B.A.’yı defalarca bıçakladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay sonrası B.A., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Durumun aciliyeti üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen B.A. kurtarılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

B.B.’nin, bina görevlisi B.A.’yı eşinin yanında bıçakladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bina görevlisinin aldığı bıçak darbelerinin ardından yere yığıldığı ve B.B.’nin bıçaklamaya devam ettiği net bir şekilde görülüyor. Olay, çevredeki herkes için büyük bir şok etkisi yarattı.