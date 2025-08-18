Talas’ta Direksiyon Kaybı, 3 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Kayseri’nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, bir evin bahçesine uçtu. Olayda araçta bulunan üç kişi yaralanırken, ev sahibi yaşananları “deprem gibi bir şeydi” şeklinde ifade etti. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bir duvara çarptı, ardından bir evin bahçesine düştü.

Ekiplerin MÜDAHALESİ

Bu kazada sürücü C.B. ve yanındaki iki yolcu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri C.B.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı yolcuları ambulansla hastaneye götürdü.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Yapılan incelemelerde, sürücü C.B.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekici ile olay yerinden alındı. Kazaya tanık olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi, “deprem gibi bir şeydi” şeklinde bir ifade kullandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.