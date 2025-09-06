Talas’ta Motosiklet Kazası, 2 Polis Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN POLİSLER

Kayseri’nin Talas ilçesinde, devrilen motosikletteki iki yunus polisi yaralandı. M.K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Mevlana Caddesi üzerinde devrildi. Motosikletin savrulması sonucu yol kenarında park edilmiş bir otomobile çarpma gerçekleşti.

KAZA YERİNDE GEREKEN MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.K. ve diğer polis memuru B.K., sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.