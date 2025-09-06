Talas’ta Motosiklet Kazasında 2 Polis Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANAN POLİS MEMURLARI

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda iki polis memuru yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, devriye görevini icra eden polis memuru M.K.’nın kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen motosiklet, bir süre sürüklendikten sonra park halindeki 38 ALN 632 plakalı otomobile çarptı.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. ve diğer polis memuru B.K. yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalelerinin akabinde ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine taşındı ve tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Kazanın nedenlerine ilişkin bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.