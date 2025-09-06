Haberler

Talas’ta Motosiklet Kazasında 2 Polis Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANAN POLİS MEMURLARI

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda iki polis memuru yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, devriye görevini icra eden polis memuru M.K.’nın kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen motosiklet, bir süre sürüklendikten sonra park halindeki 38 ALN 632 plakalı otomobile çarptı.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. ve diğer polis memuru B.K. yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalelerinin akabinde ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine taşındı ve tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Kazanın nedenlerine ilişkin bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Haberler

Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.