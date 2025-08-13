Haberler

Talas’ta N.Z. pencereden düştü

KADININ PENCEREDEN DÜŞMESİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 14’üncü kattaki evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen 44 yaşındaki N.Z., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri N.Z.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen N.Z. kurtarılamadı ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de Kargo Kamyonu Çarpıştı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kargo kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanma olmaksızın maddi hasar meydana geldi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti nedeniyle 2 yıl hapis cezası olan firari B.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

