Talas’ta N.Z. pencereden düştü

KADININ PENCEREDEN DÜŞMESİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 14’üncü kattaki evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen 44 yaşındaki N.Z., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri N.Z.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen N.Z. kurtarılamadı ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.