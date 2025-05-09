Talas’ta Oğul, Babasını Bıçakladı

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Talas ilçesinde, bir evde yaşanan korkunç bir olayda, 58 yaşındaki E.R. babası 83 yaşındaki M.R.’yi bıçaklayarak öldürdü. Dünkü olay, Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, baba ve oğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Sağlık ve Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, E.R. babası M.R.’yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede, E.R.’nin babası tarafından bıçaklanan yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yasaklanan Zaman ve Sonuçları

M.R.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedildi. Olayın faili E.R. ise adli mercilere çıkarılmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Bu trajik olay, aile içindeki şiddetin bir kez daha tartışma konusu olmasına neden oldu.