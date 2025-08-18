Talas’ta Otomobil Müstakil Eve Düştü

OTOMOBİLİN KAZA YAPTIĞI YER TALESİNİN MAHALLESİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralanıyor. C.B. isimli kişinin kullandığı 38 BR 546 plakalı otomobil, Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir müstakil evin bahçesine düşüyor.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Ters dönen otomobilden, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla çıkarılan C.B., ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlatıyor.