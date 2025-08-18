Haberler

Talas’ta Otomobil Müstakil Eve Düştü

OTOMOBİLİN KAZA YAPTIĞI YER TALESİNİN MAHALLESİ

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralanıyor. C.B. isimli kişinin kullandığı 38 BR 546 plakalı otomobil, Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir müstakil evin bahçesine düşüyor.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Ters dönen otomobilden, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla çıkarılan C.B., ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Haberler

Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, tırın lastiklerinden başlayarak tüm dorsayı sardı ve yolu kapattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.