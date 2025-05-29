Talas’ta Pompa Görevlisi Darp Edildi

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ ŞİDDET OLAYI

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayda, bir pompa görevlisinin darp edilmesi sonucunda 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda, iddialara göre, servis şoförü A.G., aracını geri manevra yaparken bir müşteriye çarpmamak için uyarıldığı sırada hakaretler savurdu. Şoför, akaryakıt istasyonunda çalışan B.G. adlı kadın ve pompa görevlisi A.M.’ye de hakaret etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Uyarılara rağmen hakaret ve tehditlerine devam eden A.G., sonrasında yakınlarıyla birlikte benzinliğe geri dönerek B.G.’yi darp etmeye çalıştı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan pompa görevlisi A.M., grubun saldırısına uğradı ve darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan A.M.’nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili hızlı bir çalışma başlatarak A.G. ve H.A.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.