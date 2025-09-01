Talen Horton-Tucker, Fenerbahçe Beko’ya katılıyor

SPORUN YENİ YETENEĞİ: TALEN HORTON-TUCKER

NBA’de altı sezon geçiren yetenekli guard Talen Horton-Tucker, Avrupa basketboluna adım atmaya hazırlanıyor. Özellikle EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile adı anılan oyuncu, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Talen Horton-Tucker kimdir? Kaç yaşında, nereden geliyor ve hangi takımda mücadele ediyor?

HORTON-TUCKER’IN KİMLİĞİ VE KARİYERİ

25 Kasım 2000 doğumlu olan Talen Horton-Tucker, Chicago, Illinois’de dünyaya gelmiş bir Amerikalı guard/small forward oyuncusudur. Basketbol kariyerine Iowa State’de üniversite düzeyinde başlamış, 2019 NBA Draft’ında Orlando Magic tarafından seçilmiş, ancak hemen aynı gecede LA Lakers’a transfer edilmiştir. Lakers’ta geçirdiği süreçte yeteneklerini sergileyerek 2020 yılında NBA şampiyonu olmuştur. Şu an itibarıyla 24 yaşında olan Horton-Tucker, kariyerinin en verimli dönemine girmekte ve genç yaşına rağmen deneyimli bir rotasyon oyuncusu olarak nitelendirilmektedir.

ÇIKTIĞI KÖKLERİN ETKİSİ

Basketbola olan tutkusu, köklerinin bulunduğu Chicago’da başlamış olan Horton-Tucker, özellikle Uptown semtinde yetişmiştir. Bu bölgedeki güçlü Anadolu hikâyesi, hem oyun stiline hem de çalışma disiplinine yansımaktadır. Fenerbahçe Beko, NBA’de altı sezon geçiren başarılı oyuncu ile anlaşmaya çok yakın. Bildirilene göre, 24 yaşındaki skorer guardın önünde iki farklı yol bulunuyor: NBA’deki kadroda kalmayı başarmak ya da İstanbul’un prestijli takımı Fenerbahçe Beko’ya katılmak. Eğer NBA’de istediği fırsatları elde edemezse, kariyerine 2025 EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko’da devam etmesi bekleniyor.