Talha Sarıaslan, İkinci Golünü Attı

TAKIMINA ZATEN DESTEK OLDU

Kayserispor’un genç forveti Talha Sarıaslan, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. 21 yaşındaki Talha, bu maça yedek olarak başladı ve 81. dakikada Duckens Nazon’un yerine oyuna girdi.

KAAHA DEĞİŞİM YETİŞTİRDİ

Maçın son anlarında, 90+4. dakikada kafa vuruşu ile Kilit bir gol atarak takımının puan kazanmasında önemli bir rol oynadı. Talha Sarıaslan, ligdeki ikinci golünü bu maçta kaydetmiş oldu. Genç forvet, daha önce Hatayspor maçında da bir gol atmıştı.