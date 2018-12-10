Talha Uğurluel gözaltına alındı

Tarihçi yazar Talha Uğurluel’in Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel’i İstanbul’daki evinde gözaltına aldı. Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HÜRRİYET