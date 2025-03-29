Talha ve Karimi İlk Gollerini Attı

TALHA SARIARSLAN VE ALİ KARİMİ GOLLE TANISTI

Kayserispor’da bu sezon ilk kez gol atan oyuncular Talha Sarıarslan ile Ali Karimi, Hatayspor karşısındaki 5-0’lık galibiyetteki sevinci artırdı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Hatayspor’la oynadığı maçta gösterdiği üstün performansla dikkatleri çekti. Bu karşılaşmada 21 yaşındaki Talha Sarıarslan, maçın sonlarına doğru golle buluştu ve kariyerinin ilk golünü attı.

TALHA SARIARSILAN’IN GOLÜ

Maça yedek olarak başlayan Talha Sarıarslan, 81.dakikada Gökhan Sazdağı’nın yerine oyuna girdi. Maçın 89.dakikasında yaptığı gol atışıyla hem kendisi hem de takım için unutulmaz bir an yarattı. Talha, bu sezon toplamda 11 maçta sahada yer alırken, Hatayspor’a karşı attığı golle galibiyeti pekiştirdi. Gol sevinci, genç oyuncunun yüzünde büyük bir mutluluk oluşturdu.

ALİ KARİMİ’NİN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Diğer yandan, Ali Karimi de bu sezonki ilk golünü Hatayspor’a karşı kaydetti. Maça ilk onbirde başlayan Karimi, karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca 2 dakika sonra topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Karimi, taraftarların ve teknik direktörün beğenisini topladı. Bu sonuç, Kayserispor’un hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım oldu.