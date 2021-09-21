Taliban açıkladı! Kabinede hiç kadın yok

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesiyle yönetime geçen Taliban, kabineyi açıkladı.

Afganistan’da Taliban, bakan yardımcılarının listesini açıkladı. Uluslararası tepkilere rağmen listede hiçbir kadının ismi yer almadı. Taliban, geçici hükümetteki bakanları bu ayın başında duyurmuş ve bakanlar arasında tek bir kadının bile bulunmaması sert eleştirilere neden olmuştu.

Taliban’ın geçiçi hükümetinde yer alan bakan yardımcılarının isimleri, hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Bakan yardımcılarının arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü. Bu durum, Taliban’ın uluslararası eleştirilerden etkilenmediğini ve başlangıçtaki kapsayıcılık ve kadın haklarını koruma vaatlerine rağmen mevcut sert çizgisini devam ettirdiğini gösteriyor.

Uluslararası toplum, daha önce Taliban’ı eylemlerine göre yargılayacağı ve Taliban liderliğindeki bir hükümetin tanınmasının kadınlara ve azınlıklara yönelik muameleyle bağlantılı olacağı konusunda uyarmıştı.

Öte yandan, Taliban, mevcut kabinesini geçici bir hükümet olarak belirledi ve değişimin hala mümkün olduğunu öne sürdü, ancak seçimlerin olup olmayacağını söylemedi. Eleştirilere yanıt olarak Mücahid, Hazaralar gibi etnik azınlıkların üyelerini içerdiğini ve kadınların daha sonra eklenebileceğini söyleyerek genişletilmiş Kabine kadrosunu savundu.