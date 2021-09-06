Taliban: Afganistan’da savaş sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası yönetime geçen Taliban’dan yeni bir açıklama geldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada Pençşir’in kontrol altına alındığını söyledi ve “Afganistan’da savaş sona erdi” dedi.

Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir’in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Sözcü, “Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik” dedi.

“Savaş sona erdi” diyen sözcü, “Müzakereler yoluyla sorunu çözmek için elimizden geleni yaptık, görüşmeyi reddettiler ve güçlerimizi göndermek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Mücahid, Taliban’ın ‘isyanlar konusunda çok hassas olduğunu’ belirterek “İsyan başlatmaya çalışan herkes sert bir şekilde bastırılacak” dedi.

‘Hükümet yakında ilan edilecek’

Ülkede hükümet kurma çalışmalarına da değinen Mücahid, ‘hükümetin yakında ilan edileceğini’ söyledi ve “Birkaç teknik detay kaldı” açıklamasında bulundu.