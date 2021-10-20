Taliban aracına bombalı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası kaosa sürüklenen Afganistan’da yeni bir patlama gerçekleşti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kabil’in Dehmezeng kavşağındaki Taliban güçlerine ait araca el bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını öne sürdü. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.