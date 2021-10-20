Taliban aracına bombalı saldırı

Kaosun hakim olduğu Afganistan'da yeni bir patlama gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası kaosa sürüklenen Afganistan’da yeni bir patlama gerçekleşti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kabil’in Dehmezeng kavşağındaki Taliban güçlerine ait araca el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını öne sürdü. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.