Taliban aracına bombalı saldırı

Kaosun hakim olduğu Afganistan'da yeni bir patlama gerçekleşti.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası kaosa sürüklenen Afganistan’da yeni bir patlama gerçekleşti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kabil’in Dehmezeng kavşağındaki Taliban güçlerine ait araca el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını öne sürdü. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.